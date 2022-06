O contato dos balões com a fiação elétrica causa interrupção no fornecimento de energia - Reprodução do facebook

Publicado 25/06/2022 11:11 | Atualizado 25/06/2022 11:38

Rio - Os contatos de balões com a fiação elétrica já deixaram 6.162 clientes da Light com o fornecimento de energia prejudicado em 2022. De acordo com levantamento da empresa, até a primeira semana de junho deste ano, a companhia registrou três ocorrências de balões em toda a sua rede elétrica (nas linhas de transmissão e distribuição). De acordo com a Light, o contato dos balões com a fiação elétrica causa interrupção no fornecimento de energia, podendo provocar incêndios e colocar em risco a vida das pessoas.

Ainda conforme a empresa, com a chegada do Dia de São João, que foi celebrado nesta sexta-feira (24), essa prática é ainda mais comum. Em 2021, a Light registrou 12 casos envolvendo balões em seu sistema de transmissão de energia elétrica, identificados principalmente nos bairros do Jardim Botânico, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes, além de diversas áreas na Zona Norte da cidade. Esses episódios afetaram o fornecimento de energia para mais de 100 mil clientes

Os casos registrados na rede de distribuição da companhia, que levam a energia até os consumidores residenciais, são mais comuns: No ano passado, foram 15 registros feitos sobre balões na área de concessão da Light. Outras 1.813 ocorrências foram causadas por outros objetos em contato com a rede, como pipas, tênis e bolas, por exemplo.

"A Light registrou ainda várias outras quedas de balões nas redes ou nas proximidades, que só não causaram interrupções no fornecimento de energia porque os objetos foram retirados por operações estratégicas e complexas, feitas por profissionais devidamente capacitados para o serviço. As equipes atuam com equipamentos de segurança, ferramentas corretas e têm autorização para acessar o sistema com linhas energizadas", informou a concessionária.

Em geral, os balões têm armações de metal ou transportam estruturas, também conhecidas como cangalhas, que ao entrar em contato com a rede elétrica causam falta de energia e danos a equipamentos. A soltura de balões é crime previsto no Código Penal. A pena para quem solta balões vai de um a três anos de prisão.

A empresa pede para que o cliente, ao perceber qualquer anormalidade com balões na rede elétrica da Light, avise imediatamente à companhia através do Disque-Light (0800 021 0196). E para denunciar pessoas que soltam, fabricam, vendem ou transportam balões, procure o Disque-Denúncia no telefone (21) 2253-1177.

Confira as dicas de segurança para os festejos juninos:

- Na decoração, não use bandeirinhas metálicas;

- Para prender a decoração, utilize apenas barbante comum ou fitilho plástico;

- Não coloque enfeites na rede elétrica, em postes ou em qualquer equipamento da empresa;

- Não solte fogos de artifício perto da rede elétrica;

- Mantenha distância de fios partidos ou caídos e avise imediatamente à companhia nessas situações por meio do telefone 0800 021 0196;

- Não realize ligações irregulares na rede elétrica. Essas ligações (furto de energia) além de sobrecarregar o sistema elétrico, representa riscos e acidentes graves, além de ser crime previsto no Código Penal Brasileiro;

- Fios emendados ou desencapados aumentam o risco de curto-circuito