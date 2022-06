Arcos da Lapa iluminados para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Arcos da Lapa iluminados para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 25/06/2022 09:03

Rio - Os Arcos da Lapa receberam, na noite nesta sexta-feira (24), uma iluminação especial nas cores do arco-íris, para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que será comemorado na próxima terça-feira (28).

Segundo a Riotur, a técnica a laser utilizada no ponto turístico garante maior impacto e qualidade na visualização das cores. As luzes coloridas ficarão no cartão-postal até terça-feira.



Outros eventos vão celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA+. No dia 28, a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (CEDS) estará presente no TriboQ, festival com temática LGBTQIA+ que acontece na Praça Mauá, no Centro.

A equipe da coordenadoria fará cadastramento da população LGBTQIA+ que precise de acolhimento e de atenção básica de saúde. Também será feita distribuição de material informativo de prevenção à Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e do uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes e depois da exposição sexual ao vírus HIV (PREP e PEP). Além disso, no evento estarão disponíveis serviços como assistência jurídica e psicológica. Já na próxima quinta-feira (30), a CEDS lança a campanha de orgulho LGBTQIA+ na Lona de Madureira.

Outro evento importante será promovido pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), que realizará a palestra "A igualdade e a proteção dos direitos do cidadão LGBTQIA+ carioca”, com procuradores e representantes da Coordenadoria de Diversidade Sexual. O evento, que começa às 15h, transmitido ao vivo para o público externo, que poderá acompanhar a palestra por meio do canal da PGM Rio no YouTube.