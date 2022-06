Criminoso pratica assalto à mão armada na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Criminoso pratica assalto à mão armada na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 21/06/2022 16:41 | Atualizado 21/06/2022 16:55

Rio - A Polícia Civil busca informações sobre criminosos que estão praticando roubos à mão armada na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Zona Sul do Rio, nas últimas semanas. O DIA teve acesso a três vídeos de câmeras de segurança instaladas na avenida que mostram a ação dos criminosos. Em um dos casos, o criminoso dispara um tiro, após as vítimas reagirem ao assalto.

As imagens foram disponibilizadas pela Gabriel startup de tecnologia aplicada à segurança urbana, que possui câmeras espalhadas pela região e costuma fornecer o material para ajudar nas investigações da Polícia Civil. O primeiro vídeo mostra um assalto praticado por volta das 23h42, no dia 26 de maio deste ano. Três bandidos aparecem juntos no alto do vídeo, atravessam a avenida correndo e abordam dois homens na calçada. Uma das vítimas consegue fugir, mas o outro tem os pertences roubados. Toda a ação dura cerca de 10 segundos.

Um outro vídeo, registrado na noite do dia 17 de junho, mostra um grupo de três jovens, entre eles duas meninas e um menino, andando na mesma avenida. Eles são cercados por dois criminosos armados, um se posiciona na frente do trio e o outro chega por trás para impedir uma possível fuga das vítimas. Os assaltantes roubam a bolsa, celulares e outros pertencetes das vítimas e fogem.

O terceiro vídeo, este ainda mais grave, mostra o momento em que o assaltante tenta atirar contra uma vítima, que reagiu ao assalto. O caso aconteceu no dia seguinte ao assalto dos jovens, às 22h26, na mesma região. Na ocasião, um criminoso usando uma mochila de entrega de delivery para na calçada e aborda dois homens que vinham em sua direção. O assaltante, então, aponta uma arma e um dos homens reage. Eles entram em briga corporal e o criminoso dispara a arma, que estava apontada para o alto.

As duas vítimas caem no chão, mas o ladrão não desiste do assalto. Aponta a arma para eles e leva os pertences dos mesmos. Ninguém ficou ferido na ação.

Veja os vídeos:

Criminosos assaltam pedestres na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A Polícia Civil busca informações sobre os assaltantes que estão atuando na região.



Segundo a Polícia Civil, a 14ª DP (Leblon) recebeu os vídeos mencionados acima e está investigando os casos. As vítimas, que ainda não haviam feito registro de ocorrência na delegacia, estão sendo chamadas para prestar depoimento e apresentar mais informações que ajudem a identificar os suspeitos. Diligências estão sendo feitas para localizar e prender os criminosos.

A Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 23º BPM (Leblon), a unidade tem conseguido reduzir mês a mês os índices criminais na região. "O policiamento na área do batalhão é desenvolvido por meio de setores de Rádio Patrulha que circulam o perímetro em plantões de 24 horas, viaturas em baseamentos por diversos pontos estratégicos nos bairros da unidade militar, equipes que patrulham a faixa da areia com quadriciclos, bem como o apoio do projeto Segurança Presente nas principais ruas", disse o batalhão.

Conforme dados compilados e divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução de 8% no indicador roubos de aparelho celular e 12% no indicador roubos a estabelecimento comercial quando comparados os períodos de janeiro-abril de 2022 e janeiro-abril de 2021 na 14ª Circunscrição Integrada de Segurança Pública (CISP), que inclui as ocorrências do bairro de Ipanema.

No entanto, os casos citados nesta reportagem não foram registrados na delegacia da área. Isso, segundo a PM, afeta diretamente o planejamento do policiamento no local.