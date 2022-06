O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio vai ouve os últimos depoimentos do processo contra Gabriel Monteiro - Flávio Marroso / CMRJ

Publicado 21/06/2022 15:07 | Atualizado 21/06/2022 15:50

Rio - O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio ouve nesta terça-feira (21) as duas últimas testemunhas de defesa do vereador Gabriel Monteiro (PL) no processo ético-disciplinar ao qual o parlamentar responde por quebra de decoro. Monteiro, que é ex-policial militar e youtuber, está sendo investigado por estupro, assédio moral e sexual e por forjar vídeos na internet. O processo pode levar à cassação de seu mandato.

O primeiro a depor é o delegado Luís Maurício Armond Campos, da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), responsável pelo inquérito criminal que apura a divulgação de um vídeo do vereador fazendo sexo com uma menor de idade.

Em seguida, prestará depoimento o policial militar Pablo Foligno, que atua na escolta do vereador. O PM participou de um vídeo de Monteiro com uma pessoa em situação de rua.

Monteiro será ouvido pelo Conselho de Ética, a pedido do próprio vereador, na próxima quinta-feira (23). Ele nega todas as acusações.