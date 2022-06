Corpo do menino de 9 anos foi levado para o IML do Centro do Rio - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 14:31 | Atualizado 21/06/2022 14:32

Rio - Um menino de 9 anos foi encontrado morto, enrolado em um cobertor, dentro de casa, na Rua Capitão Aliatar Martins, em Irajá, Zona Norte do Rio, por volta das 9h desta terça-feira. A Polícia Militar informou que equipes do 40º BPM (Irajá) foram acionadas pelo pai da criança, que aparenta ter problemas mentais. A PM não informou se a criança apresentava sinais de agressão ou outro tipo de ferimento.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e uma perícia foi realizada no local. O pai foi encaminhado à especializada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para prestar depoimento e, até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado, por volta das 9h55, para fazer a remoção do cadáver e, posteriormente, o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Vizinhos contaram nas redes sociais que o pai tinha a guarda da criança e que tomava remédios para esquizofrenia.