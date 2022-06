Câmara do Rio deve votar hoje para a criação de um parque urbano na área natural em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Câmara do Rio deve votar hoje para a criação de um parque urbano na área natural em Inhoaíba, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 21/06/2022 14:00 | Atualizado 21/06/2022 14:09

A Câmara de Vereadores do Rio deve votar, hoje, o PL para a criação de um parque urbano de 72 hectares e 240 km² de área natural em Inhoaíba, na Zona Oeste. Se for aprovada pela maioria dos vereadores, o PL é encaminhado ao prefeito Eduardo Paes para avaliação.

De autoria do Poder Executivo, o projeto prevê a construção do Parque Municipal de Inhoaíba através da autorização d e transferência do potencial construtivo não utilizado para imóveis em outras regiões da cidade, sendo que o proprietário do terreno passa a ter a obrigatoriedade de investir na construção do parque.

Segundo dados fornecidos pelo secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, a área está avaliada em aproximadamente R$ 420 milhões. Na primeira discussão, na terça-feira passada, os vereadores debateram a emenda para a instituição de um Conselho Consultivo com participação da sociedade civil, retirada de área localizada na comunidade de Rio das Pedras da operação para evitar a remoção de famílias, exclusão de terreno na Barra da Tijuca alvo de disputa judicial, exigência de estudo de impacto de vizinhança, criação de Área de Especial Interesse Social de Inhoaíba, entre outras.