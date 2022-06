Ex-miss Gleycy Correia morre após complicações em cirurgia de amigdalite - Divulgação

Publicado 21/06/2022 13:21

Rio - Sob forte comoção, o corpo da ex-miss Brasil Continentes Unidos 2018, Gleycy Correia, foi enterrado no final da manhã desta terça-feira, no Cemitério Memorial, em Macaé, no Norte Fluminense. A jovem tinha 27 anos e morreu na manhã desta segunda após passar dois meses internada, em coma, em um hospital particular. Ela teve complicações após uma cirurgia de amigdalite . Ao som de músicas gospel, familiares e amigos se despediram de Gleycy.