Garrafas de cervejas antes e depois da falsificação feita pela quadrilha - Marcos Porto/Agência O Dia

Garrafas de cervejas antes e depois da falsificação feita pela quadrilhaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 21/06/2022 08:48 | Atualizado 21/06/2022 09:17

Rio - Uma operação conjunta entre a polícias Civil e Militar fechou um galpão usado para falsificação de cervejas, em Queimados, na Baixada Fluminense, e prendeu doze homens nesta segunda-feira (20). Os suspeitos trocavam o rótulo e tampas de marcas mais baratas por outros, de bebidas mais caras.



Os criminosos deixavam as cervejas mais baratas expostas à água para remoção do rótulo e, após isso, as garrafas eram abertas, tampadas novamente com tampas de outras marcas mais famosas e mais caras e recebiam novas rotulações. Normalmente, os suspeitos utilizavam garrafas de 600ml.

fotogaleria

De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP (Bonsucesso), responsável pelo caso, disse que o galpão tinha uma quantidade de cervejas já adulteradas e outras em processo de falsificação para a venda posterior.



"No local foi encontrado uma quantidade gigantesca de cervejas, de tampas e embalagens de cerveja de marcas conhecidas e a cerveja se encontrava lá [no galpão]. era uma marca desconhecida no mercado, de valor muito inferior ao que ao que é comercializado normalmente. Essa cerveja era adulterada pra parecer cerveja de marca. Além disso, local é totalmente insalubre, o chão molhado, não havia qualquer tipo de equipamento para fazer o manuseio dessa bebida, de trocar a tampa, trocar o rótulo. E o líquido, nós não sabemos se era misturado ou não".



Ele ainda diz que as investigações sobre o caso vão continuar até que o chefe da quadrilha responsável pelas falsificações seja preso. "Agora nós prosseguiremos as investigações para identificar e prender o mandante dessa organização criminosa, bem como os outros depósitos que também atuam nesse tipo de crime, de comprar cerveja de procedência duvidosa, sabendo que essa cerveja é falsa, já que não há nota fiscal, não há nada que comprove a licitude desse material". De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da 21ª DP (Bonsucesso), responsável pelo caso, disse que o galpão tinha uma quantidade de cervejas já adulteradas e outras em processo de falsificação para a venda posterior."No local foi encontrado uma quantidade gigantesca de cervejas, de tampas e embalagens de cerveja de marcas conhecidas e a cerveja se encontrava lá [no galpão]. era uma marca desconhecida no mercado, de valor muito inferior ao que ao que é comercializado normalmente. Essa cerveja era adulterada pra parecer cerveja de marca. Além disso, local é totalmente insalubre, o chão molhado, não havia qualquer tipo de equipamento para fazer o manuseio dessa bebida, de trocar a tampa, trocar o rótulo. E o líquido, nós não sabemos se era misturado ou não".Ele ainda diz que as investigações sobre o caso vão continuar até que o chefe da quadrilha responsável pelas falsificações seja preso. "Agora nós prosseguiremos as investigações para identificar e prender o mandante dessa organização criminosa, bem como os outros depósitos que também atuam nesse tipo de crime, de comprar cerveja de procedência duvidosa, sabendo que essa cerveja é falsa, já que não há nota fiscal, não há nada que comprove a licitude desse material".

Veja o vídeo: