Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) efetuaram a prisão - Divulgação

Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) efetuaram a prisãoDivulgação

Publicado 21/06/2022 10:32

Rio - Um homem de 55 anos foi preso nesta segunda-feira (20) no bairro do Gradim, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de abusar sexualmente da própria enteada. O crime ocorreu em 2013, quando a vítima tinha apenas 10 anos.

Segundo as investigações da 72ª DP (São Gonçalo), o homem ameaçava a criança e a mãe dela. Após trabalho de inteligência e monitoramento, o autor foi localizado e preso no Gradim. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça.