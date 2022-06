Ex-miss Gleycy Correia morre após complicações em cirurgia de amigdalite - Divulgação

Publicado 20/06/2022 17:11 | Atualizado 20/06/2022 17:17

Rio - A empresária e ex-miss Brasil Continentes Unidos 2018, Gleycy Correia, de 28 anos, faleceu na manhã desta segunda (20), após dois meses internada em um hospital particular de Macaé, no Norte Fluminense. Depois de uma cirurgia nas amígdalas, a macaense teve parada cardíaca, hemorragia e estava em coma. A informação foi confirmada pelo pastor de Gleycy, Jack Abreu, através das redes sociais. Ele estava mantendo os amigos e admiradores da ex-miss informada neste período.

"Deus escolheu esse dia para recolher a nossa princesa! Sabemos que a saudade será imensa! Mas ela agora estará alegrando o céu com seu sorriso! A todos que oraram o nosso muito obrigado! Que o Senhor recompense cada oração de amor e todos esses dias juntos! Ela cumpriu seu propósito e deixou seu legado de amor em nós! Pedimos a sua oração pela família e amigos para que o Espírito Santo traga consolo nesse momento difícil", escreveu o pastor.

Durante os dias internada, parentes também realizaram correntes de orações em frente ao hospital onde ela estava. Uma amiga de Gleycy também se despediu da empresária. "Não é a notícia que eu gostaria de trazer, mas infelizmente a nossa princesa Gleycy Correia descansou. Ela já está nos braços do Pai. Por favor, orem pelos pais, irmãos e sobrinhos que ela tanto amava e cuidava com muito carinho! É triste, mas Deus sabe de todas as coisas! Que Deus conforte a família e amigos".

Uma outra amiga relembrou um vídeo da empresária e compartilhou:

Além de miss, Gleycy também se tornou empreendedora na área de maquiagem.



O Hospital Unimed de Macaé ainda informou a causa da morte. O local e horário do enterro também não foi divulgado até o momento. O corpo dela foi encaminhado ao Instituído Médico Legal (IML) de Macaé para passar por perícia.