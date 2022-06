A diarista Adima de Jesus Amaral ficou muito contente com a retomada da linha de ônibus próximo da sua casa - Cléber Mendes/Agência O Dia

A diarista Adima de Jesus Amaral ficou muito contente com a retomada da linha de ônibus próximo da sua casaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 16:31 | Atualizado 20/06/2022 16:53

Rio - Mais quatro linhas de ônibus que tinham desaparecido das ruas da cidade voltaram a circular nesta segunda-feira (20). O retorno faz parte do acordo judicial firmado em maio entre a prefeitura, os consórcios de ônibus e o Ministério Público do Rio (MPRJ), para possibilitar melhorias do transporte público no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a previsão é que mais uma linha volte a operar nesta quinta-feira (23).



A diarista Adima de Jesus Amaral, 51 anos, que mora no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, estava muito satisfeita com o retorno da linha 652 (Méier X Cascadura). Antes do retorno da linha, ela precisava pegar um ônibus ou uma Van próximo da sua casa descer nomeio do caminho para embarcar em outro ônibus em direção a Copacabana.



"Com o retorno dessa linha, vou pegar apenas uma condução até o meu trabalho. Antes, era muito sofrimento", comemorou Adima. Já quem não ficou satisfeito com a retomada da linha 652 foi o vigia Gilvan Francisco dos Santos, 45 anos. Morador do Complexo do Lins, Santos conta que antes de desaparecer essa linha tinha como rota a Rua Maranhão, que fica próximo da casa dele. O vigia e o filho dele, Guilherme dos Santos, 11 anos, usavam a 652 para irem ao trabalho e à escola, respectivamente.



"Agora, a 652 está passando na Rua Pedro de Carvalho e nós precisamos andar para chegar nela. Não adiantou de nada. Prefiro ir até a Rua Dias da Cruz que tem mais opções de ônibus", explicou Santos. Outras 17 linhas de ônibus voltaram a circular desde o início de junho. No total, 22 itinerários foram retomados em um mês. Conforme a SMTR, o retorno das demais linhas prioritárias vai ocorrer gradativamente, de acordo com o planejamento, visando as áreas que estão mais desatendidas.

Linhas que retornam a partir desta semana:



INTERNORTE



349 (Rocha Miranda X Castelo) - Retorna quinta-feira (23/06)



TRANSCARIOCA



651 (Méier X Cascadura) - Retornou nesta segunda-feira (20/06)

652 (Méier X Cascadura) - Retornou nesta segunda-feira (20/06)



INTERSUL



603 (Usina x Saens Peña) - Retornou nesta segunda-feira (20/06)

626 (Saens Peña x Muda) - Retornou nesta segunda-feira (20/06)



Linhas que já haviam retornado:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz) e 851 (Campo Grande X Escola Amazonas).



CONSÓRCIO INTERNORTE: 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo) e 665 SVA (Pavuna X Saens Peña) .



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim) e 817 (Piabas X Terminal Recreio).



CONSÓRCIO INTERSUL: 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo) e 448 (Maracaí X São Conrado).