Passageiro é preso com um quilo de cocaína em ônibus que seguia para o RioDivulgação

Publicado 20/06/2022 21:05 | Atualizado 20/06/2022 21:22

Rio - Um homem foi preso em um ônibus da Viação Penha (São Paulo-Rio de Janeiro), nesta segunda-feira, com um quilo de cocaína. A prisão ocorreu durante operação policial para combater o tráfico de drogas em Arrozal, distrito de Piraí, Região do Vale do Paraíba Fluminense. De acordo com os policiais, a droga estava com André Neiva Porto, que foi preso.

A prisão foi feita por policiais civis da 94ª DP (Piraí) que cumpriam uma determinação da Autoridade de Polícia Judiciária em conjunto com policiais militares. Conforme as investigações, Porto levava a droga para Guadalupe , na Zona Norte do Rio, onde seria entregue a um intermediário.

André vai responder por tráfico de drogas e será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.