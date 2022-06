Publicado 20/06/2022 19:03

Rio - A Prefeitura do Rio já ministra novas doses de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 nas pessoas com 18 anos ou mais que tomaram o imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aqueles que têm de 18 a 39 anos precisam tomar três doses da Janssen no total, sendo duas delas de reforço. A população acima de 40 anos deve ter quatro doses, a inicial e mais reforços 1, 2 e 3.



Ainda conforme a prefeitura, o intervalo deve ser de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço e quatro meses entre as doses seguintes. Para este caso, o fabricante pode ser Pfzier, Astrazeneca ouJanssen.



As gestantes ou puérperas devem tomar a Pfzier como dose de reforço. Caso este imunizante não esteja disponível, poderá ser aplicada a vacina Coronavac.

Para a vacinação é necessário apresentar um documento original com foto e CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Outras informações e a lista de pontos de vacinação estão disponíveis em https://coronavirus.rio/vacina.