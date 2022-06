Operação Lei Seca nas ruas do Rio de Janeiro - Reprodução

Operação Lei Seca nas ruas do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 20/06/2022 19:58

Rio - A Operação Lei Seca intensificou as ações de fiscalização durante o feriado de Corpus Christi. De quinta à domingo(16 à 19 de junho) foram realizadas 46 blitzes em diversos pontos do estado e 3.232 motoristas foram abordados. De acordo com o governo, a cidade de Maricá, na Região dos Lagos, se destacou pelo alto número de casos de alcoolemia. Em uma ação realizada na última sexta-feira (17), 157 motoristas foram abordados e 57 estavam sob efeito de álcool.

São João de Meriti, na Baixada Fluminense, também se destacou pelo alto percentual de alcoolemia. Em ação de fiscalização realizada também na sexta-feira, 27,4% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados.

"Os altos números de casos de alcoolemia reforçam a importância da Operação no estado, seguiremos atuando para retirar das ruas os motoristas que insistem na perigosa mistura do álcool e direção", citou o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho.

A Operação Lei Seca atua diariamente com ações de educação e fiscalização em todo o estado, desde o seu lançamento em 2009, com a missão de salvar vidas.