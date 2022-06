Universidade cancelou suas atividades após ameaças de ataques pela internet - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 18:54 | Atualizado 20/06/2022 20:41

Rio - A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) decidiu manter a suspensão das atividades da unidade da Urca, Zona Sul , nesta terça-feira (21), para garantir a segurança da instituição. As aulas também já haviam sido suspensas nesta segunda-feira (20), após um aluno do curso de Sistemas de Informação promover ameaças de ataques à universidade.

A instituição afirmou no último domingo (19) que acionou órgãos oficiais para cuidar do caso. Ainda não há confirmação de quem será responsável pela investigação, mas por ser uma universidade federal, a competência seria da Polícia Federal.

"A reitoria da Unirio, mantendo o acompanhamento e as diligências necessárias ao equacionamento sobre a questão de risco disposta anteriormente e, ainda, em entendimento com os Decanos do Centro do Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), do Centro de Letras e Artes (CLA), do Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), além da Biblioteca Central e do Restaurante Escola, mantém a suspensão das atividades presenciais nos campi 436 e 458, nesta terça-feira, 21 de junho", informa a nota.

O estudante suspeito se autodenomina um "incel", ou seja, um celibatário involuntário. O grupo é formado por homens solitários que se reúnem em fóruns na internet. Em comum, está a rejeição por mulheres e homens sexualmente ativos e o teor do discurso de ódio e misoginia.

Em um canal no YouTube, o homem já havia gravado vídeos com conteúdos racistas e misóginos. Mais recentemente, ele publicou e em seguida removeu de um site de plataforma de vídeos, ameaças de massacre com uso de armas na unidade.