Caso aconteceu na unidade do Cefet em Itaguaí Reprodução / Google

Publicado 20/06/2022 17:06 | Atualizado 20/06/2022 17:15

Rio - Um aluno de Engenharia de Produção do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Itaguaí, na Baixada Fluminense, foi sequestrado no dia 7 deste mês, próximo à unidade de educação, quando voltava para casa, por volta das 20h.

De acordo com as primeiras informações, o jovem, de 23 anos, que não teve o nome divulgado, teria sido puxado para dentro de um carro no qual estavam dois criminosos e foi ameaçado e agredido constantemente. Ele ficou sob o poder da dupla por pelo menos duas horas antes de ser liberado na Rodovia Rio-Santos.

Procurada pelo DIA, a direção do Cefet informou que está prestando apoio ao rapaz, já que ele está "muito abalado psicologicamente". Ressaltou ainda que disponibilizou aulas em formato de estudo dirigido para que o jovem consiga concluir o semestre.

Daduí Guerrieri, diretor da unidade, disse à reportagem que roubos na região são constantes, mas que sequestro foi a primeira vez.

"Aconteceu a dois quilômetros daqui. Ficamos à margem da rodovia BR-101. Acaba sendo uma rota de fácil circulação, infelizmente. Tudo que está no nosso alcance estamos fazendo. Desde o retorno das aulas presenciais em abril. Entramos em contato com a secretaria de segurança do município, que disponibilizou um viatura da Polícia Militar na frente da unidade à noite, mas mesmo assim ocorreu", afirmou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não retornou até a publicação desta reportagem.