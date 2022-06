Painel de monitoramento da covid-19 atualizou nesta segunda-feira - kjpargeter - Freepik - Creative Commons

Publicado 20/06/2022 17:14 | Atualizado 20/06/2022 17:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde registrou nesta segunda-feira (20) 12 mortes e 8.668 novos casos de covid-19 no Rio. Com a atualização do painel de monitoramento, o estado chegou a 2.283.177 casos e 73.969 óbitos pela doença, no total. Com isso, a taxa de letalidade está em 3.24%. A pasta também registrou que mais 3.950 pessoas se recuperaram da doença.

Dessa maneira, 28.221 pacientes seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação da enfermaria e da UTI não foram atualizados, assim como a mediana do tempo de espera entre a solicitação e a reserva. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

De acordo com o Panorama Covid divulgado na última sexta-feira (17), a taxa de positividade dos teste de antígeno está em 30% nos últimos sete dias, enquanto a do RT-PCR chegou a 28%. Esses números apresentam um aumento significativo na taxa se comparada com os meses anteriores. Na última semana de abril, por exemplo, a positividade dos testes de antígeno estava abaixo de 10%, enquanto a do RT-PCR era menor que 5%.

Esse aumento também foi acompanhado pela demanda por leitos hospitalares. A atualização do Estado do Rio apresenta uma média diária de 13 solicitações de UTI e 14 de enfermaria para adultos. O primeiro número era de uma solicitação na última semana de abril. Já o segundo tinha média de duas. Cada fila de espera para esses dois atendimentos contava com 22 pessoas na atualização de sexta-feira.

A Secretaria de Saúde informou que a fila é dinâmica e, ao longo das 24h, pessoas entram e saem dela. Além disso, um plano de contingência foi acionado, abrindo 30 leitos de enfermaria e 40 de UTI. Esse número pode ser estendido de acordo com a demanda.

No início do mês, o secretário Alexandro Chieppe ressaltou que impedir as altas taxas de positividade do novo coronavírus "é um cenário muito pouco provável" e a secretaria está focada em garantir assistência aos pacientes. Ele também afirmou que a pasta não deve recomendar medidas restritivas mais rígidas.

82% dos internados estão esquema vacinal incompleto

A Prefeitura do Rio informou, neste sábado (18), que cerca de 82% dos pacientes internados com covid-19 nos hospitais municipais estão com atrasos em suas doses vacinais. Além disso, 300 mil pessoas entre 40 e 49 anos não tomaram a primeira dose de reforço

"É fundamental que essas pessoas procurem se vacinar. Todos acima de 12 anos que já têm mais de 4 meses que tomaram a primeira dose de vacina, já estão aptos a tomar a dose de reforço", disse o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado. "É necessário colocar o calendário vacinal em dia porque é isso que vai fazer a diferença nos pacientes", completou.