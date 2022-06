Na cidade, mais de 88% da população tomou a segunda dose ou a dose única, mas somente 54% tomou a primeira dose de reforço - Divulgação

Publicado 20/06/2022 16:23 | Atualizado 20/06/2022 16:38

Rio - Começa nesta terça-feira (21) a vacinação da segunda dose de reforço para quem tem 40 anos ou mais e para os trabalhadores da área da saúde com 18 anos ou mais na cidade do Rio de Janeiro (confira abaixo). É necessário ter um intervalo de quatro meses ou mais entre a primeira e a segunda dose de reforço. Segundo a prefeitura, cerca de 513 mil pessoas, entre 40 e 49 anos, já estão aptas a receber a segunda dose de reforço.



Para se vacinar, a pessoa deve levar documento de identificação, CPF e, se possível, a carteira de vacinação com o comprovante de vacinação da primeira dose.



Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 5.959.361 pessoas (88,3% da população apta para tomar a vacina) com dose única ou segunda dose. Esse número cai para 54% quando o assunto é dose de reforço. O número de doses aplicadas é de 16.841.066.



Cidade do Rio contabiliza 714 casos na última sexta



Vacinar é importante. Só a cidade do Rio registra quase 518 mil casos de covid-19, desde 2020. Na última sexta-feira (17), foram 714 casos confirmados, com um óbito. Já o estado contabilizou nas últimas 24h, no domingo (20), um total de 8.200 e 15 óbitos. De acordo com o Panorama Covid da última sexta, a solicitação de leitos apresentou tendência de aumento, com média de 30 solicitações por dia. Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde acionou o plano de contingência, abrindo 30 leitos de enfermaria e 40 de UTI.



Dados da vacinação:



2ª dose de reforço

21/06 - Pessoas 40 anos ou mais

21/06 - Trabalhadores da área da saúde com 18 anos ou mais



Onde tomar:



8h às 17h



Clínicas da família

Centros municipais de saúde*

Cidade das Artes – Barra da Tijuca (substitui CF José de Souza Herdy)

Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Santa Cruz

Policlínica José Paranhos Fontenelle Olaria

Tijuca Tênis Clube (substitui CMS Heitor Beltrão)

Museu da República – Catete (substitui CMS Manoel Jose Ferreira)



9h às 17h



Shopping do Méier



10h às 17h



NorteShopping – Cachambi



8h às 16h30 (18 anos ou mais)



Theatro Municipal – Centro



9h às 16h (18 anos ou mais)



Corpo de Bombeiros 17º GBM – Copacabana



10h às 16h (18 anos ou mais)



Botafogo Praia Shopping