Rio de Janeiro

Governo do Rio marca audiência para debater a redução da letalidade em operações policiais

Cláudio Castro se encontrou, no início do mês, com o ministro do STF Edson Fachin para apresentar um plano de diminuir o número de mortes nas intervenções

Publicado 20/06/2022 14:20 | Atualizado há 2 horas