Megaoperação na Vila Cruzeiro foi considerada a segunda mais letal do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/06/2022 14:20 | Atualizado 20/06/2022 14:21

Rio - O Governo do Rio anunciou, nesta segunda-feira (20), a convocação de uma audiência pública com o objetivo de debater o plano de redução da letalidade policial. Em decisão publicada no Diário Oficial, a reunião foi marcada para o próximo dia 28 na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Centro do Rio.

Dessa maneira, o Estado pretende discutir o plano, apresentado em março deste ano, com entidades como o Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem de Advogados do Brasil (OAB), além da sociedade civil. Os interessados devem enviar as sugestões em até 15 dias.

Neste mês, mais de 1,6 mil policiais militares passaram a utilizar câmera de segurança acoplada às fardas em nove unidades da corporação: 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Laranjeiras).

Depois de implantadas em todos os batalhões de área da Polícia Militar, as câmeras corporais passarão a ser utilizadas nas unidades especializadas e especiais, em um cronograma a ser definido pela corporação.