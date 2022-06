Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escola - Reprodução WhatsApp O DIA

Alice foi atingida quando comprava pipoca depois da escolaReprodução WhatsApp O DIA

Publicado 20/06/2022 14:36

Rio - Marcos Aurélio Marques de Almeida, o "Neguinho do Gás", foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta segunda-feira (20). Ele é um dos envolvidos no tiroteio em Curicica, na Zona Oeste, que deixou a menina Alice Rocha, de 4 anos, baleada na cabeça no início do mês.



O MP denunciou, inicialmente, Marcos Aurélio por extorsão qualificada, resistência qualificada, porte de arma e receptação, já que ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a criança, de acordo com documento mostrado no Bom Dia Rio, da TV Globo.

A investigação sobre a tentativa de homicídio de Alice ainda está em andamento no MP. "Neguinho do Gás" foi preso após o fim da troca de tiros entre os criminosos e policiais civis, e seu comparsa conseguiu fugir.



Ainda de acordo com o documento, no dia da ação, agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) presenciaram a ação dos bandidos cobrando de comerciantes locais a "taxa de segurança".



Alice segue internada no Hospital Miguel Couto, no Leblon. De acordo com a direção da unidade, seu quadro clínico permanece estável.



Relembre o caso



No dia 1º de junho, Alice e a mãe compravam uma pipoca logo após a saída da escola, quando um tiro atingiu a cabeça da menina. Na ocasião, a mãe só percebeu o que tinha acontecido quando olhou para a filha e a viu desacordada, já caída no chão.



A Polícia Civil informou que agentes da Draco foram verificar uma denúncia de extorsão quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. A instituição disse que "Neguinho do Gás" foi preso e uma pistola e um carro roubado foram apreendidos.