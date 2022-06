A demolição foi realizada na manhã desta terça-feira (21) - Divulgação/SEOP

Publicado 21/06/2022 13:38

Rio- A Prefeitura do Rio realizou uma operação para demolir um ferro-velho clandestino na Avenida Pastor Martin Luther King, em Tomás Coelho, Zona Norte do Rio, área sob influência do crime organizado. A ação aconteceu nesta terça-feira (21) e foi coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e pela Subprefeitura da Zona Norte. A estrutura de alvenaria ocupava uma área pública de aproximadamente 50m2. Quando as equipes chegaram ao local, o responsável pelo imóvel fugiu para uma mata ao lado do estabelecimento.



No ferro-velho foram encontrados mais de 25 aparelhos celulares e dezenas de colares e relógios sem procedência, além de 30 metros de fios, duas ligações clandestinas de luz e uma de água. Na operação, foram recolhidas 16 toneladas de entulho. Os agentes também encontraram um portão desmontado que havia sido furtado de uma casa próxima ao local.



"Essa é mais uma operação que a Seop realiza, com foco no combate aos ferros-velhos clandestinos, que acabam servindo como caminho do furto de cobre, fios e outros materiais de valor. Seguiremos fazendo esse trabalho de fiscalização", destacou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, reforçou: "A subprefeitura segue firme na fiscalização para coibir a atuação de estabelecimentos como este e o crescimento desordenado das construções irregulares. Estamos, mais uma vez, atuando e mostrando que não compactuaremos com atividades irregulares e a desordem pela cidade”.

Também participaram da ação a Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Light, Águas do Rio, Secretaria de Assistência Social, Rioluz e Comlurb.