Por meio do Programa Esporte Presente, serão oferecidas aulas de futsal, ginástica funcional e localizada, além de atividades para a terceira idade - Divulgação

Por meio do Programa Esporte Presente, serão oferecidas aulas de futsal, ginástica funcional e localizada, além de atividades para a terceira idadeDivulgação

Publicado 21/06/2022 15:53 | Atualizado 21/06/2022 16:09

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, inaugurou, nesta terça-feira (21), uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma nova quadra esportiva na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. A ação é fruto do programa Cidade Integrada, que visa retomar territórios e fornecer serviços públicos de qualidade à população.

A inauguração do novo posto do Samu, pretende ampliar a capacidade de atendimento na região de Jacarepaguá. Atualmente, a região possuí uma média de 2,9 mil chamadas registradas por mês, junto à Central de Atendimento de Chamadas do Samu (192).

"Ter o Samu perto, muitas vezes, é o que vai definir se o paciente vai sobreviver ou não. Por isso que essas bases são tão importantes para a população fluminense, e nossa ideia é criar postos operacionais em outros endereços. Estamos felizes por saber que esse serviço evoluiu bastante e que vidas estão sendo salvas", disse o governador do Rio, Cláudio Castro.

A base operacional descentralizada do Samu na Muzema vai realizar atendimento 24 horas, funcionando com duas motolâncias e duas ambulâncias (básica e avançada). A ambulância avançada tem como equipe um médico, um enfermeiro e um condutor, habilitada para intervenções com equipamentos em casos graves. Já no veículo básico são realizados procedimentos de menor risco, com vítimas estáveis, sendo operado por um técnico de enfermagem e um condutor.

Às duas motolâncias adaptadas para emergências diminuem o tempo e a resposta de atendimento à população. As equipes atuam em duplas, com um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Os veículos poderão atingir áreas de difícil acesso na Muzema e nas comunidades de Rio das Pedras e da Tijuquinha.

Nova quadra esportiva

Muito esperada pelos moradores da região, a reforma da quadra de esportes da Muzema recebeu, cerca de R$ 251.500,00, via a contrapartida social de projetos apoiados via Lei de Incentivo ao Esporte. A reforma contou com o nivelamento do piso, demarcação das linhas, pintura do piso, colocação do alambrado e de redes de proteção e de iluminação, entre outras melhorias.

"O Cidade Integrada tem o objetivo de ajudar a melhorar a vida das pessoas, e, oferecer esporte e lazer para essa população é compromisso do governo do estado. Sabemos que o esporte é uma importante ferramenta de inserção social e, por isso, estamos aqui hoje entregando esse equipamento para os moradores da Muzema", disse o governador.

Por meio do Programa Esporte Presente, serão oferecidas aulas de futsal, ginástica funcional e localizada, além de atividades para a terceira idade. As aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira, para todos os públicos.