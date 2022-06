Publicado 21/06/2022 15:58

Rio - A solenidade de posse da nova diretoria executiva do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT-RJ) e dos conselheiros regionais será realizada nesta quarta-feira (22), das 10 às 12h, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Durante cinco décadas, os técnicos industriais travaram muitas lutas e obtiveram vitórias importantes para a profissão, sendo a mais significativa delas a aprovação da Lei nº 13.639/2018 que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais.



Esta é a segunda diretoria eleita para o conselho. São cinco diretores e 72 conselheiros titulares e suplentes que farão parte do Plenário Deliberativo do CRT para o próximo quadriênio de 2022 a 2026.