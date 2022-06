Seis pessoas foram presas em ação da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 23/06/2022 10:50 | Atualizado 23/06/2022 10:59

Rio - Dois pontos de venda de drogas no Centro do Rio foram alvos de operação da Polícia Civil na última quarta-feira (22). As investigações apontaram que os roubos e furtos ocorridos na região próxima à Praça da República eram para trocar por drogas nestas bocas de fumo. Seis pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas. Um suspeito chegou a reagir a abordagem e atirou contra os policiais, mas foi morto. Uma arma de fogo, drogas e um simulacro foram apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, essas vendas de drogas alimentavam o ciclo de crimes no Centro do Rio. As duas bocas de fumo funcionavam na Rua Frei Caneca 75, comandada por Cláudio Augusto dos Santos, o“Jiló dos Prazeres”, e na Rua Azeredo Coutinho, sendo uma extensão de pontos de venda do traficante Evanilson Marques da Silva, conhecido também como “o Dão da Providência”, ambas da facção Comando Vermelho, próximas à Faculdade Nacional de Direito (FND).

As investigações continuam por parte da 4ª e 5ª DPs, ambas do Centro.

Estudante esfaqueado

Na noite do dia 30 de maio, uma segunda-feira, um universitário de 30 anos foi esfaqueado perto da Central do Brasil.

O estudante tinha saído da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas (Ence/IBGE) e ia para o metrô quando foi abordado por três homens. De acordo com testemunhas, a vítima estava com fone de ouvido e não percebeu a abordagem, por isso, foi esfaqueado na barriga. Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde passou por cirurgia.