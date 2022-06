Ação contou com informações anônimas repassadas pelo Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 23/06/2022 13:24 | Atualizado 23/06/2022 13:26

Rio – A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira uma força-tarefa com o objetivo de asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais ligados a organizações criminosas nos bairros de Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense.

A ação, coordenada pelo Departamento Geral de Polícia Especializada (Dgpe) e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), conta com informações anônimas repassadas pelo Disque Denúncia.

Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.

A operação faz parte da FT-1000, a Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos e integra as iniciativas implementadas no Cidade Integrada, programa do Governo do Estado para retomada de territórios. Até o momento, os agentes já prenderam mais de 1200 criminosos.