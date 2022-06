Mais de 20 peças de picanha foram apreendidas pela Segurança Presente - Divulgação/Segurança Presente

Mais de 20 peças de picanha foram apreendidas pela Segurança PresenteDivulgação/Segurança Presente

Publicado 23/06/2022 13:29

Rio- Policiais do Nova Iguaçu Presente prenderam João Pedro da Silva Santos, de 18 anos, suspeito de furtar peças de picanha, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (22).

A equipe estava em patrulhamento pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Nova Iguaçu, Baixada, quando foram acionados por um funcionário do mercado Guanabara, relatando que o homem estava furtando as peças. Os agentes foram até o estabelecimento e, após revistarem o jovem, o material foi encontrado. As mais de 20 carnes, que tinham um valor avaliado em mais de R$ 1.800, foram apreendidas pelos agentes.

De acordo com o capitão Fogaça, coordenador operacional da Segurança Presente de Nova Iguaçu, a situação é recorrente em grandes mercados. "A gente atua muito nessa questão, que acontece principalmente quando se aproxima o final de semana, feriados ou grandes datas. Geralmente os furtos acontecem com carnes mesmo, para serem vendidas em mercados paralelos por um preço mais baixo", conta.

O capitão ressaltou ainda a importância do contato da população com a Segurança Presente: "Somos polícia de proximidade, então é muito importante essa confiança dos comerciantes e moradores com os agentes. Muitas coisas são passadas pela população que está ali na rua e a partir disso conseguimos efetuar prisões graças a essas indicações, como foi esse caso". Segundo Fogaça, o foco das operações são os furtos e roubos nas ruas e estabelecimentos da região.

João Pedro foi conduzido para a 52ªDP (Nova Iguaçu) e permanece preso.