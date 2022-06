Willamis Cardoso da Silva - Redes Sociais

Rio - O corpo do soldado do Exército Willamis Cardoso da Silva, de 22 anos, morto após ser baleado na cabeça durante uma confusão em uma boate , será enterrado nesta quinta-feira (23), às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. A informação foi divulgada nas redes sociais do militar.

Nas redes sociais, amigos e parentes de Willamis prestaram homenagens ao jovem. "Deus quis te levar pra fazer parte do exército dele. Sua alegria contagiava a todos cara, nunca te vi com cara fechada, nunca te vi de mal com a vida , nunca te vi reclamando de nada, e nessa vida você aproveitou bastante! Um tiro que acabou não só com sua vida, mais com a nossa, tirou seus sonhos e planos irmão! Quero lembrar de você sempre alegre, com esse sorriso que contagiava todos por onde passava, quero lembrar das nossas brincadeiras, nossas baladas!", dizia uma das publicações.

Raphael Oliveira, primo do militar, disse ao DIA que Willamis tinha uma boa energia e sempre colocava as pessoas para cima. "Willamis era um ser de muita luz, um cara que só vivia com sorriso no rosto, aquele cara que tinha o prazer de viver. Ele era brincalhão demais, sorridente demais, amigo demais. Colocava a gente sempre pra cima. Tinha amor à profissão, tinha amor aos amigos e um amor enorme pela família", disse Raphael.

Ele também informou que a família está arrasada, e pede justiça. "Nossa família está destruída, ainda não estamos acreditando. Por favor, não vamos deixar mais esse crime impune, esse cara tem que pagar pelo que fez", complementou Raphael.

Na manhã desta quinta-feira (23), uma ambulância do Hospital Central do Exército trouxe o corpo de Willamis até o Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Parentes estiveram no IML para fazer a liberação do corpo do militar.

Willamis estava internado em estado grave desde o último sábado (18), quando foi baleado na cabeça pelo policial militar David Trancoso Daniel durante uma confusão em uma boate na Rua Manoel Vitorino, em Piedade, Zona Norte da cidade. Inicialmente, o militar foi socorrido ao Hospital Pasteur, no Méier, mas depois de passar por cirurgia foi transferido para o Hospital Central do Exército, em Benfica. Ele morreu na noite da última quarta-feira.

Autor do disparo segue preso

O autor do disparo que matou Willamis, o policial militar David Trancoso Daniel, segue preso na Unidade Prisional da PM, no bairro Fonseca, em Niterói. Ele está detido desde o último sábado (18), quando teve a prisão preventida decretada após audiência de custódia. David era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacaré.

Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende pediu a manutenção da prisão por entender ser necessária para garantir a ordem pública, afirmando que imagens das câmeras de segurança do local onde o crime ocorreu confirmam o que foi dito por testemunhas.

O caso está sendo investigado também pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Em nota, o Comando Militar do Leste lamentou a morte do militar e se solidarizou com os familiares e amigos. "Neste momento de consternação, os integrantes do CML solidarizam-se com os familiares e amigos".

