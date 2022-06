24h após ser sequestrada, a pequena Beatriz, de 5 meses, foi resgatada pela polícia e levada de volta aos braços da mãe - Foto: Reprodução da internet

Publicado 23/06/2022 12:54

Rio - A dona de casa Carla Figueira de Assis, mãe da pequena Ana Beatriz, de apenas 5 meses, vivenciou as piores 24 horas de sua vida. Na terça-feira (21) à noite, ela teve a filha sequestrada por duas mulheres, em Inhaúma, Zona Norte do Rio. Com a promessa de uma suposta ajuda de roupas e mantimentos, as irmãs Lorrany Inocêncio, de 25 anos, e uma menor, de 17 anos, enganaram Carla e pegaram a bebê. Na noite do dia seguinte, policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizaram a criança e prenderam Lorrany. A menor foi apreendida.

De acordo com a delegada Ellen Souto, da DDPA, quem arquitetou todo o plano foi a mãe das jovens, Flávia Inocêncio, de 48 anos, que queria usar a criança para tentar reatar o relacionamento com o ex-namorado, alegando que o bebê seria do casal. Segundo a polícia, há pouco mais de um mês, elas se aproximaram de Carla, pela primeira vez. Prometeram ajuda com cesta básica, roupas e fraldas. Trocaram telefone e mantiveram contato até chegar o momento de executar o plano. Quando abordaram Carla na rua, ofereceram uma carona. Ela aceitou e foi no banco da frente. Com um discurso convincente, alegaram que seria perigoso levar Ana Beatriz na frente, também. Por isso, a bebê foi atrás, no colo de Lorrayne. Em seguida elas pararam o carro e obrigaram Carla a sair sem a filha, arrancando com o veículo em disparada.

Na quarta-feira (22), policiais localizaram as criminosas e conseguiram convencer as sequestradoras de que a menina fosse entregue à mãe. "A bebê estava com elas no interior da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Para não colocar a criança em risco, contamos com a ajuda de familiares, que não eram coniventes com o crime e então convenceram as mulheres de que o melhor era entregar a pequena Beatriz”, contou a delegada, explicando a dinâmica do resgate da criança, que aconteceu por volta das 22h30.

Beatriz foi deixada em uma praça do Santíssimo, na Zona Oeste, e levada pelos policiais para os braços da mãe, Carla, que aguardava aflita, na delegacia.

Lorrayne, a irmã mais velha, foi presa em flagrante. A menor foi apreendida. "Elas vão responder pelo crime 237 do ECA, que é subtração de criança e adolescente com a finalidade de colocar lar substituto. Agora, estamos aguardando a expedição do mandado de prisão de Flávia Inocêncio", contou a delegada.

Os policiais pediram a prisão cautelar de Flávia Inocêncio pelos crimes de sequestro, corrupção de menores e subtração de criança e adolescente. As investigações prosseguem e a polícia busca também pelo homem que dirigia o carro, para entender a ligação dele com o caso. "Queremos saber se era um motorista eventual ou se ele teve participação no crime".