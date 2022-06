Rio de Janeiro

Família de técnico em informática morto em São Gonçalo desconfia de emboscada: 'Tiro foi direcionado para o carro'

Parentes dizem que vítima seguia para restaurante do patrão, dirigindo o carro dele, mesmo com local fechado e fora do expediente

Publicado 23/06/2022 10:52 | Atualizado há 7 minutos