Momento em que ex-PM atira contra homem em Rio das Ostras - Reprodução

Publicado 23/06/2022 12:22 | Atualizado 23/06/2022 12:44

Rio - Um homem foi morto a tiros por um ex-policial militar durante uma discussão na noite da última quarta-feira (22) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a polícia, Edgard de Almeida Honório teria assassinado o homem, que não teve a identidade divulgada, após uma discussão sobre a criação da filha do ex-PM, que vive com a mãe. O crime aconteceu no condomínio onde Edgard, que foi preso, e a ex-mulher moravam, no bairro Atlântica.

O ex-policial teria atirado pelo menos sete vezes contra a vítima, que morreu no local. Os tiros atingiram também a ex-mulher e a filha do acusado. Ambas foram levadas até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, e estão fora de perigo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o ex-PM pega a arma no carro e executa o homem. No momento do crime, por volta das 18h, um veículo e pedestres passavam pelo local. Após matar a vítima, Edgard retorna ao carro e vai embora.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 32ºBPM (Macaé) foram acionadas até o bairro. Após verificarem as imagens das câmeras de monitoramento, os militares negociaram por telefone com o autor dos disparos para que ele se entregasse.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e da Polícia Rodoviária Federal fizeram um cerco nas saídas da cidade para prender o suspeito, que acabou se entregando. Ele foi localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, nas imediações do bairro Jardim Miramar, também em Rio das Ostras, a cerca de 10 km do local do crime.

Edgard foi levado à 128ª DP (Rio das Ostras). De acordo com o delegado titular, Ronaldo Andrade, o acusado trabalhava como segurança.



A Polícia Civil apreendeu a pistola 9mm utilizada no crime, que tinha a numeração raspada, além de munições, um telefone celular e o automóvel que Edgard dirigia, um Ford Ka.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi transferido para uma unidade prisional em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.