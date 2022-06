PMs estão atuando no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão - Reprodução TV Globo

Publicado 23/06/2022 09:30 | Atualizado 23/06/2022 09:35

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) realizam, na manhã desta quinta-feira, uma operação no Complexo do Alemão, em localidade conhecida como Morro do Adeus, na Zona Norte do Rio. A comunidade é dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão em aberto e também localizar os responsáveis por atacaram a tiros uma equipe da UPP Adeus/Baiana nesta quarta-feira.

De acordo com a PM, a mulher foi encontrada em seguida por policiais da UPP Jacarezinho na Rua Nova Brasília com sinais de agressão e levada à UPA do Engenho Novo, onde recebeu atendimento médico, e em seguida a equipe procedeu com a vítima à 22ª DP (Penha) para registro da ocorrência.

Na delegacia, a mulher confessou que foi a autora dos disparos de arma de fogo contra o marido. Nas redes sociais, traficantes do CV chegaram a ameaçar a mulher.