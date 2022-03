Trafica era gerente do Alemão - Divulgação/Portal dos Procurados

Rio - Um dos gerentes do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, Thiago da Silva, o 'Garnizé', foi morto pela esposa, nesta terça-feira (15), após uma briga de casal. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão, mas já chegou morto.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encontrada em seguida por policiais da UPP Jacarezinho na Rua Nova Brasília com sinais de agressão e levada à UPA do Engenho Novo, onde recebeu atendimento médico, e em seguida a equipe procedeu com a vítima à 22ª DP (Penha) para registro da ocorrência.

Na delegacia, a mulher confessou que foi a autora dos disparos de arma de fogo contra o marido. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Nas redes sociais, traficantes do Comando Vermelho (CV) ameaçaram a mulher.

'Garnizé' era figura bastante conhecida também no Morro do Caramujo, em Niterói, onde ocupou por muitos anos o cargo de gerente do tráfico. Procurado desde 2014, contra o criminoso havia seis pedidos de prisão. Ele também é apontado como um dos responsáveis pela morte do soldado da Polícia Militar Fábio Gomes da Silva, de 30 anos, morto no dia 23 de junho de 2014 , após ser baleado no rosto durante confronto com traficantes no Complexo do Alemão. Segundo investigações, Thiago fazia parte do grupo de Igor Cristiano Santos de Freitas, o 'Revolver', preso em 2017, e também atuava na gerência do tráfico na comunidade do Alemão.

O Portal Procurados do Disque-Denúncia também havia publicado um cartaz com o rosto de Thiago oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levassem a ele.