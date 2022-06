A Operação Verificar fiscaliza o transporte intermunicipal e checa a documentação e permissão para circulação de ônibus e vans no estado - Divulgação/Detro-RJ

Publicado 23/06/2022 09:21

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realiza uma operação para fiscalizar o transporte intermunicipal e checar documentação e permissão para circulação de ônibus e vans no estado. A "Operação Verificar" acontece na manhã desta quinta-feira (23), em pontos estratégicos com boxes e portais em vistorias itinerantes, na Linha Vermelha, e na entrada da Rodovia Washington Luiz, sentido Baixada Fluminense.

Até o momento, cinco carros com transporte irregular foram apreendidos e uma van autuada por estar com insulfilm, que foi retirado no local. A van foi multada e liberada.

A ação inédita, planejada pelo presidente do órgão, o delegado William Pena Júnior, foi às ruas após levantamento de inteligência do órgão e tem três agentes checando cada veículo, para agilizar o processo em no máximo três minutos, sem causar impacto no trânsito. A fiscalização começa por vans e, em seguida, é estendida aos ônibus. Os veículos irregulares são autuados e rebocados.