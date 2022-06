Na quarta-feira, passageiros fizeram manifestação contra a SuperVia e impediram circulação dos trens na estação de Gramacho - Marcos Porto / Agência O Dia

Na quarta-feira, passageiros fizeram manifestação contra a SuperVia e impediram circulação dos trens na estação de GramachoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/06/2022 06:54 | Atualizado 23/06/2022 07:10

Rio - Os passageiros enfrentam problemas nos trens pelo quarto dia consecutivo. De acordo com a SuperVia, o ramal de Saracuruna, nos trecho Gramacho-Central, está circulando com intervalos ampliados nesta quinta-feira. O ramais de Japeri, Deodoro, Santa Cruz e Belford Roxo operam normalmente.

Segundo a concessionária, os clientes estão sendo informados do problema através do sistema de áudio das estações. "Devido a uma ocorrência externa, os intervalos do ramal estão ampliados temporariamente. Técnicos trabalham para normalizar a operação no menor tempo possível".

Manifestação

No início da manhã de quarta-feira, a SuperVia suspendeu a operação no trecho entre as estações Gramacho e Corte Oito devido a uma manifestação de passageiros na linha férrea. Por conta do protesto de usuários do transporte, a circulação ficou interrompida das 7h15 às 10h30

A manifestação ocorreu depois que os trens do ramal Saracuruna começaram a operar com intervalos ampliados. Segundo a concessionária, o atraso foi ocasionado pelo furto de cabos em vários pontos do ramal nos últimos dias, que prejudicou o sistema de sinalização automática.

As pessoas quebraram a bilheteria, jogaram troncos de árvores, madeiras, lixos e até um carrinho de pão de queijo em cima dos trilhos, impedindo a chegada dos trens na estação. Policiais militares atuaram no local para retirar os passageiros da linha férrea.