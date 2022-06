Lucas Mendes, de 26 anos, desapareceu no último sábado (18), na Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Rio - A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o desaparecimento do motorista de aplicativo Lucas Mendes, de 26 anos, localizado pela última vez no sábado (18), na Rua da Chácara, na Tijuquinha, Zona Oeste. De acordo com a especializada, testemunhas estão sendo ouvidas para apurar o que teria acontecido com o jovem.



A família de Lucas também busca informações através das redes sociais. A irmã do rapaz, Myrna Mendes, recebeu a notícia que ele estaria envolvido com revenda de ouro no momento do desaparecimento. A DDPA já ouviu um amigo do motorista, identificado como Gabriel, que esteve com ele antes do paradeiro e confirmou a informação repassada à família.

Segundo Myrna, sua família não conhecia o amigo que acompanhou Lucas até a Tijuquinha, mas sabia que o irmão estava buscando uma renda alternativa. "Ele estava desempregado, trabalhando apenas como motorista de aplicativo. Agora sobre o amigo, não sei muito sobre ele", diz. Ela conta ainda que o Gabriel apareceu em sua casa para entregar o carro do irmão. De acordo com o homem, Lucas foi levado por negociadores e deixou o carro para trás. "A minha visão é que quem tem um "amigo" desse nem precisa de inimigos", diz a irmã.

Myrna conta que Lucas é considerado um rapaz tranquilo e muito família. "Diria até bobão pra idade dele. Ele é muito família, com o irmão gêmeo, o irmão mais novo e a nossa mãe", completa.



O Disque Denúncia também publicou um cartaz pedindo informações sobre o rapaz.

