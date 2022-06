Policiais estouraram um bingo clandestino na Rua Carolina Machado, em Cascadura, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 22/06/2022 09:30

Rio - A Polícia Militar estourou, na noite desta terça-feira, um bingo clandestino localizado no bairro de Cascadura, Zona Norte do Rio. Os agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) apreenderam 28 máquinas caça-níqueis e prenderam quatro pessoas que estavam no local.