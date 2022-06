Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com marca de tiros, na noite de terça-feira (21), na Rua Carolina de Assis, em Marechal Hermes - Foto: Reprodução da internet

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com marca de tiros, na noite de terça-feira (21), na Rua Carolina de Assis, em Marechal HermesFoto: Reprodução da internet

Publicado 22/06/2022 09:18 | Atualizado 22/06/2022 09:40

Rio - Um homem foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (21), na Rua Carolina de Assis, na altura do número 256, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. De acordo com os Bombeiros, que foram acionados para a ocorrência, a vítima aparentava ter em média 35 anos.

Segundo testemunhas que estavam no local, o homem era motorista de aplicativo e teria reagido a um assalto.

Acionada, a Defesa Civil chegou ao local por volta das 20h30, mas já encontrou a vítima morta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Seguindo a Polícia Militar, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados. No local, a equipe já encontrou a pessoa morta. A área foi então isolada e a perícia, acionada.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), os agentes realizam diligências para identificar a vítima e apurar a autoria do crime. A investigação está em andamento.