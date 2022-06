Detran atende público PCD com prioridade nesta sexta (1/4) - Alexandre Simonini

Publicado 21/06/2022 19:37

Rio – Em homenagem ao Dia do Orgulho Autista, celebrado no dia 18 de junho, o Detran RJ vai realizar, na próxima sexta-feira (24), mais uma edição do Dia D, data destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. Neste dia, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho, em São Cristóvão.Também estará disponível a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 11 Ciretrans para se cadastrar neste dia. As vagas são limitadas."Até o final deste ano, teremos mais duas datas para atender com prioridade as pessoas com deficiência, que terão a oportunidade de se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas. Importante ressaltar que, desde dezembro, o público PCD pode solicitar a carteira de identidade com indicação de deficiência. O documento serve para identificar mais facilmente a condição física ou de saúde mental da pessoa, evitando contratempos", destacou o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista, sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.Para quem estiver interessado, é necessário verificar no site do Detran quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam. Por exemplo, para tirar a identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, dependendo do estado civil do requerente.- Original e cópia da carteira de identidade;- Original e cópia do CPF;- Original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone).Caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.