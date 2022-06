Último Panorama Covid (17) mostra a solicitação de leitos com tendência de aumento - user2415731 - Freepik - Creative Commons

Último Panorama Covid (17) mostra a solicitação de leitos com tendência de aumentouser2415731 - Freepik - Creative Commons

Publicado 21/06/2022 20:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Painel Coronavírus, contabilizou nesta terça-feira (21), 8.963 novos casos de covid-19 no Rio e 6 óbitos. Dessa forma, o estado soma agora 2.292.140 casos confirmados, com 25. 913 em acompanhamento, e 73.975 óbitos. A letalidade do vírus ficou em 3,23%. Os casos recuperados marcam 5.583, totalizando 2.180.961.



O painel alerta para o fato de que os números de casos e óbitos registrados nas últimas 24h nos sistemas de informação, não significa que tenham ocorrido naquele período.



No último Panorama Covid, publicado na sexta-feira (17), a média móvel da taxa de positividade do teste Antígeno (rápido) ficou em 30%, enquanto o RT-PCR ficou em 28%. A secretaria alerta para a tendência de crescimento da taxa.



Apesar do painel não mostrar dados atualizados sobre a taxa de ocupação de enfermaria e UTI por covid, o último panorama mostra a solicitação de leitos com tendência de aumento. A média diária é de 22 pessoas para UTI e 22 pessoas para a enfermaria. O plano de contingência foi acionado, abrindo 30 leitos de enfermaria e 40 de UTI, podendo aumentar o número de acordo com a demanda.