Ex-BBB Jade Picon curte mais um dia de praia no Rio - Reprodução Internet

Publicado 23/06/2022 08:40

Rio - A influenciadora digital Jade Picon está curtindo bastante seu tempo no Rio. Ela postou, novamente , uma foto em que aparece curtindo uma praia. "A delícia de conseguir pegar uma praia depois do trabalho... quero mais nada", escreveu Jade na legenda da imagem, divulgada no Instagram.