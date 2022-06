Jade Picon ao lado do elenco da próxima novela das 21h - Reprodução/instagram

Publicado 21/06/2022 10:40 | Atualizado 21/06/2022 14:30

Rio - A escalação da influenciadora digital Jade Picon para a novela "Travessia", de Glória Perez, que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo, continua dando o que falar. Logo que surgiu a possibilidade de a ex-BBB participar do projeto, muitos atores criticaram a contratação de Jade para o folhetim, já que ela não tem DRT, que é o registro profissional para exercer a profissão de ator ou atriz.

Segundo a "Folha de S. Paulo", Jade recebeu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ) para atuar. "Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto (novela) e com tempo de validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar", disse Hugo Gross, presidente do sindicato, ao jornal.

Com a confirmação de Jade na trama, o burburinho continua. Muitas pessoas elogiaram a escalação de Jade nos comentários de foto do elenco postada no Instagram por Glória Perez . Por outro lado, também houve muitas críticas. "Enquanto isso, nós atores e atrizes estamos estudando para não ter oportunidade e ainda perder espaço para um influenciador", disse uma pessoa.

"Pena que uma influenciadora ocupará o lugar de uma atriz", disse outra seguidora. "O que é essa Jade aí no meio desse baita elenco?", perguntou outra pessoa. "Jade. Ninguém merece. Forçada essa garota", criticou outra internauta.

Também houve pessoas pedindo a escalação de Arthur Aguiar, ator que foi o grande rival de Jade Picon no "BBB 22", de Grazi Massafera e de Juliana Paiva.

Polêmica

O próprio presidente do Sindicato dos Artistas havia criticado a escalação de Jade logo que a notícia surgiu. "Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar", afirmou na ocasião.

Nina Tomsic, que interpretou a Ingrid em 'Quanto Mais Vida Melhor', também criticou a entrada da influenciadora em 'Travessia'. "Ser atriz não é ter seguidores, ibope e ser bonitinha. Ser atriz é se dedicar 24h por dia, estudar que nem uma fdp, ler muito, ser absolutamente vulnerável, ser profissional, saber se dirigida, saber baixar a cabeça e ser segura", disse.

Presente nos folhetins 'A Vida da Gente' e 'Espelho da Vida', Anna Rita Cerqueira ironizou a notícia sobre a escalação de Jade Picon em uma novela. "Se aventurar no teatro...na minha época, isso significava anos de estudo e panfletar para encher o teatro e receber por fim de semana. Às vezes o que não pagava nem a ida e volta para o teatro. Sem comentários. Amanhã vou acordar e virar médica, ou quem sabe advogada... bora que estudar não está com nada. Meus dez anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia", escreveu nas redes sociais.

A última polêmica envolvendo a entrada da influenciadora no folhetim foi o boato de que ela teria tomado o papel que seria de Juliana Paiva, o que foi negado pela atriz. "Oi, meus amores. Estou recebendo muitas mensagens e vendo alguns posts relacionados sobre o assunto, então resolvi vir aqui esclarecer! Eu não estou na produção 'Travessia', nunca fui contactada para esse projeto! O resto é fake news!", explicou.