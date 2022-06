Sasha Meneghel compartilha bastidores de ensaio fotográfico na praia e marido ’baba’ - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2022 09:11 | Atualizado 23/06/2022 09:22

Rio - Sasha Meneghel se despediu da Itália na quarta-feira e aproveitou para publicar os bastidores do ensaio beachwear que estrelou na praia de Taormina, ao leste da Sicília. No Instagram, a modelo compartilhou os registros da campanha para marca Água Doce Praia e conquistou muitos elogios do marido, o cantor gospel João Figueiredo.

"Da série cantadas bregas: gata, me chama de prancha e vem surfar em mim", brincou João. "Gata pra caramba", escreveu nos comentários do reels em que a esposa aparece fazendo diversas poses, usando biquíni e também, maiô.

"Parabéns, Sa! Demais", enalteceu o cantor Junno Andrade, padrasto de Sasha, que é fruto do antigo relacionamento de Xuxa com Luciano Szafir.

A viagem para Itália começou como uma surpresa da estilista para o marido. Ela o presenteou com uma ida à Londres e logo depois, os dois resolveram visitar outros países da Europa.

"Ontem, eu fui para o aeroporto pronto para ir fazer um job no Ceará, mas na verdade não tinha job… O voo era para Londres, para assistir ao show da Billie Eilish e comemorar meu aniversário", contou João Figueiredo, que completou 23 anos neste mês de junho.