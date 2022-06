Iza posa de lingerie e tira suspiros dos fãs - Reprodução / Instagram

Iza posa de lingerie e tira suspiros dos fãsReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2022 09:33

Rio - Iza, de 31 anos de idade, usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar registros de um ensaio fotográfico que realizou para uma marca de roupa íntima. No Instagram, a cantora arrancou suspiros do seguidores ao publicar duas fotografias em que aparece usando uma lingerie vermelha.

"Eu amo como a lingerie vermelha da Valisere me faz sentir linda e poderosa", legendou a artista. "Entenda que você é perfeita", respondeu um seguidor. "Espetáculo, exuberante!", "parece uma Barbie dentro da caixa" e "Socorro, Deus!" também estiveram entre as mensagens enviadas pelos fãs.

Recentemente, Iza comentou sobre rumores de que estaria grávida. Ela é casada com o produtor musical, Sergio Santos, desde 2018 e os boatos de que os dois estariam esperando o primeiro filho ganhou força há alguns meses.

"Eu queria muito dizer aqui, aproveitar que a gente está aqui, para dizer que não estou grávida. Pelo amor de Deus, para com isso! Inventa gravidez para outra pessoa, esse ano eu já engravidei três vezes", disse a cantora, brincalhona, ao comentar o assunto com Pedro Sampaio durante o programa "TVZ" do Multishow.