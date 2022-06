Felipe Neto diz que Zé Felipe pediu desculpas por polêmica recente - Reprodução/Instagram

24/06/2022

Rio - Felipe Neto usou suas redes sociais, na última quinta-feira, para atualizar os fãs sobre uma treta que teve com o cantor Zé Felipe recentemente. O influenciador contou que recebeu um pedido de desculpas do artista, que tinha detonado o youtuber por acreditar em uma notícia falsa. Nos Stories do Instagram, Neto garantiu que o problema estava resolvido e minimizou a situação ao relembrar a polêmica.

"Muita gente lembra de uma bobagem que teria acontecido entre mim e o Zé Felipe, quando o Zé Felipe acreditou em uma fake news de que eu teria dito que os sertanejos não ajudaram ninguém na pandemia e tudo o mais", começou o empresário. "Isso foi uma mentira divulgada por aí. E ele acreditou. Ele fez story me mandando tomar no c*, enfim. E a gente nunca conseguiu resolver, porque ele continuava acreditando", explicou.

Em seguida, Felipe citou uma postagem sua no Twitter em que brincou com o fato de ter desafetos com Zé Felipe e Zé Neto, se referindo aos nomes dos sertanejos. O influenciador contou que foi depois de seu tweet que o esposo de Zé Felipe decidiu enviar uma mensagem privada nas redes sociais para o youtuber.

É no mínimo curioso que os 2 cantores que não gostam de mim se chamem Zé Felipe e Zé Neto. — Felipe Neto (@felipeneto) June 23, 2022

"E, por incrível que pareça, o Zé Felipe me mandou direct [uma mensagem privada]. Ele falou que gosta de mim, que era o jeito dele e me pediu desculpas. Então, eu achei bacana comunicar que eu aceito o pedido de desculpas e vamos embora, vamos em frente", declarou Neto. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre o fim do conflito.