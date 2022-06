Musa! Luisa Sonza mostra corpão escultural em praia do Rio

Rio - Sextou! Luisa Sonza aproveitou a tarde de folga para curtir uma praia. A cantora esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde mostrou seu corpão escultural com um biquíni bem pequenininho. Luisa estava acompanhada por uma amiga, com quem deu show de talento jogando altinha à beira do mar.

Relatar erro