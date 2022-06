Acompanhada por segurança, Luisa Sonza passeia em shopping do Rio

Rio - A cantora Luisa Sonza esteve em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. A artista estava acompanhada por um segurança.

Ao perceber que estava sendo fotografada, Luisa cumprimentou o fotógrafo que estava no local. A cantora também posou para fotos com alguns fãs que a abordaram no estabelecimento.

Na quarta-feira, Luisa Sonza se divertiu jogando altinha com amigos na Praia da Barra da Tijuca. Com um biquíni preto cheio de amarrações, a cantora desfilou seu corpão escultural nas areias da Zona Oeste e mostrou seu talento com a bola.

