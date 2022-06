Marcela Rahal e Daniel Adjuto no ’CNN Live’ - Reprodução

Marcela Rahal e Daniel Adjuto no ’CNN Live’Reprodução

Publicado 24/06/2022 07:44

Rio - O apresentador do "CNN Live" cometeu uma grande gafe no programa desta quinta-feira. Ele comentava a possibilidade do governo desistir das mudanças no ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha, quando se confundiu e falou "gás de c*zinho".

fotogaleria

Apesar de ter se corrigido rapidamente, Daniel Adjuto virou alvo de piadas nas redes sociais. "Gás de c*zinho seria peido?", brincou uma pessoa no Twitter. "Chegou a comercialização de um gás que eu sei produzir, é agora que eu fico rica!", ironizou outro internauta.

Esta é a segunda gafe deste tipo em telejornais brasileiros só nesta semana. Em telejornal local da Globo em Presidente Prudente, em São Paulo, o repórter disse "horário de pic*" ao invés de "horário de pico". O caso aconteceu na terça-feira.