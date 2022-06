Bruna Louise comanda o stand up Demolição, da Netflix - foto Gabriel Mesquita/ Meskita Films/ Divulgação

Bruna Louise comanda o stand up Demolição, da Netflixfoto Gabriel Mesquita/ Meskita Films/ Divulgação

Publicado 24/06/2022 05:00

Rio - Bruna Louise, de 37 anos, é a primeira mulher a comandar um stand up comedy solo, intitulado 'Demolição', na rede mundial de streaming Netflix. Em um bate-papo com O Dia, a humorista não esconde sua alegria com o marco na carreira e deixa claro que sua postura em relação aos homens vai mudar após o feito. "Amor, estou sempre me achando. Mas, agora, eu não permito mais boyzinho me dar bolo. Me ignorar no whatsapp? Não mais. Estou na Netlflix", vibra.

No espetáculo, lançado na última quarta-feira, a curitibana mostra seu jeito irreverente e arranca boas risadas do público ao falar abertamente sobre sexo e algumas experiências não tão boas vividas por ela nesse sentido. O modo 'sincerona' a aproxima da mulherada, no entanto, há quem não curta o jeito 'desbocado' da morena. "Olha, a verdade é que esse assunto me afasta de gente que não me interessa. Porque se a pessoa não tem entendimento que o sexo é natural tanto pra mulher quanto pro homem, não faço questão de ter qualquer tipo de ligação", comenta.

Por outro lado, há quem termine relacionamentos após assistir ao stand up comedy de Bruna. "É muito doido, meu trabalho não é pra isso. É pra fazer rir. Então, essa reflexão que as mulheres tem ao assistir o show é um bônus. 'Nossa, me liguei que eu mereço mais', já ouvi bastante isso", reflete.

O jeito empoderado da humorista tem uma explicação: "Minha família só tem mulher, nenhum casamento deu certo. Não estou falando que a gente precisa tirar os homens da nossa vida, mas se o homem vier pra nossa vida que seja pra acrescentar. Senão, a gente dispensa", frisa ela, que também cita em seu show situações que envolvem sua mãe, irmã e sobrinha, além do abandono de seu pai.

Com 'Demolição', Bruna pretende destruir o machismo, racismo e a homofobia. Ao ser questionada se vai conseguir promover uma reflexão e até mudança de comportamento nesse sentido, ela reflete: "Olha, eu acho que o trabalho isolado não consegue nada. Eu não tenho essa pretensão de achar que meu trabalho vai mudar o mundo. Porém, se eu fizer alguém refletir sobre esses aspectos, estou feliz. Não vai ser um solo de comédia que vai mudar o mundo, mas se alguém pensar que agia de forma preconceituosa e tentar mudar isso, já é um grande avanço".

Carreira

Bruna Louise ingressou no teatro aos 15 anos e se formou em Artes Cênicas. Na época, ela era adepta ao 'drama'. Após sua "falta de talento no gênero", segundo a humorista, a comédia chegou em sua vida. "Eu era tão ruim fazendo drama que as pessoas riam. E eu amo fazer rir. Acho mágico. É terapêutico. As pessoas precisam descobrir que quando a gente ri de si, dos nossos problemas, a gente não resolve eles, mas conseguimos deixar as coisas mais leves".

'Brincando com fogo'

Atualmente, Bruna grava mais uma temporada de “Brincando com Fogo – Brasil”, reality show também exibido na Netflix. A atração reúne solteiros em uma ilha deserta. No entanto, para ganhar o prêmio final de meio milhão de reais eles devem renunciar ao sexo durante um mês.

"Mulher, essa temporada está divertida. Meu, com certeza, não participaria. Eu estou no lugar certo, só narrando", diverte-se Bruna. Solteira, ela admite que os homens têm medo de chegar nela. Mas isso não é motivo para ficar no 'zero a zero'. "Os homens têm medo de chegar em mim, sim. Mas eu também não tenho muita paciência para esses 'joguinhos deles'. Eles não entendem que a mulher pode, sim, priorizar mais seu trabalho. Mas é aquilo, pegar, a gente pega, né? Ficar na seca não dá".