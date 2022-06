Madonna beija Tokischa - Reprodução/Instagram

Madonna beija TokischaReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2022 12:00 | Atualizado 24/06/2022 12:28

Rio - Madonna surpreendeu os fãs no show que realizou na noite desta quinta-feira (23), em Nova York, nos Estados Unidos. A apresentação foi em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+ e a cantora aproveitou a temática para dar um beijo de tirar o fôlego na rapper dominicana Tokischa.

O clima esquentou durante a música "Hung Up", quando a rapper simulou sexo oral na rainha do pop e logo depois as duas se beijaram. O público foi à loucura e a cena já viralizou nas redes sociais.